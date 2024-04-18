В Новосибирске за продажу брендовой одежды предпринимательница лишилась BMW

Из-за долга в 355 тысяч рублей предпринимательница из Новосибирска лишилась BMW.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП по Новосибирской области, в региональном центре приставы наложили арест на BMW X6, который принадлежит местной предпринимательнице.

42-летняя женщина торговала одеждой, используя бренд известной марки, но не имея прав на это. Суд обязал ее выплатить компенсацию в размере 355 тысяч рублей.

В связи с долгом у нее арестовали расчетные счета, запретили выезд за границу РФ и забрали BMW X6. В данный момент предпринимательница погасила долг, а также оплатила исполнительский сбор в 24 тысячи рублей.

Напомним, что в Новосибирске у обвиняемых в мошенничестве арестовали имущество на 24 млн рублей.