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В Новосибирске за убийство лосихи и косули осудили экс-общественника

Фото: прокуратура Новосибирской области

Перед судом предстал бывший заместитель руководителя Новосибирской Общественной палаты — он незаконно поохотился в заказнике «Кирзинский».

Владимир Ермола в 2022 году застрелил самку лося и самца косули. Охотился он в компании президента Торгово-промышленной палаты Новосибирска Юрия Бернадского и директора заказника Вячеслава Ермоликова.

Нанесенный ими ущерб государству оценили в 120 тысяч рублей, сообщают в суде. Ермола признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, нанесенный ущерб он компенсировал. В итоге его оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, как охота под Новосибирском закончилась стрельбой и гибелью мужчины.

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Галина Чебыкина
Журналист

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