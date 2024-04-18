В Новосибирской области инвестсовет одобрил 4 проекта на 3,8 млрд руб

4 проекта почти на 4 миллиарда рублей одобрил совет по инвестициям Новосибирской области.

В правительстве Новосибирской области совет по инвестициям региона под председательством губернатора Андрея Травникова одобрил четыре проекта, финансирование которого составляет 3,8 миллиардов рублей.

Так, в Каргатском районе Новосибирской области ООО «Московское» планирует реализовать инвестпроект по строительству завода по сушке и гранулированию люцерны за 2,2 миллиарда рублей.

ООО «Армада — Парк» построит в Новосибирском районе складский комплекс за 800 миллионов рублей.

Также ООО ЗПА «Рекорд» планирует реализовать проект по созданию «промышленного предприятия для изготовления инновационного оборудования». Инвестиции составят 500 миллионов рублей.

А на реконструкцию и расширение деятельности санаторно-курортного комплекса «Доволенский» планируется вложить 350 миллионов рублей.