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общество проиcшествия

В Октябрьском районе Новосибирска берег озера Собачье превратили в кладбище

Фото: телеграм-канал «Инцидент Новосибирск»

В Октябрьском районе Новосибирска берег озера на МЖК стал кладбищем.

В телеграм-канале «Инцидент Новосибирск» появился пост, в котором местный житель пожаловался на загрязненный берег озера Собачье на МЖК в Октябрьском районе города.

На кадрах видно, что берег заполнен мусором, шкурами и головами крупнорогатого скота.

Сам очевидец рассказал, что оставленные неизвестными головы уже начали таять, из-за чего вскоре от них пойдет неприятный запах.

«Здесь иногда летом дети купаются, а эти товарищи вывезли шкуры и устроили здесь свалку», — говорит мужчина.

Напомним, что в мэрии Новосибирска рассказали, как пройдёт общегородской субботник.

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Нина Раневская
Журналист

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