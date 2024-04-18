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Авто

В Октябрьском районе Новосибирска ограничили движение по трем улицам до 30 апреля

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Октябрьском районе Новосибирска из-за ремонта теплотрассы ограничили движение по трем улицам.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, в Октябрьском районе города ограничили движение по трем улицам из-за работ на теплотрассах.

Ограничения были введены 17 апреля и будут действовать до 30 апреля.

Таким образом, на улице Толстого сузят дорогу на 4 метра, на 3,5 метра сузят дорогу на улице Бориса Богаткова в районе дома №53, на улице Ленинградской в районе здания №49/1 на улице Никитина.

Напомним, что Минтранс Новосибирской области ввел весенние ограничения для большегрузов.

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Нина Раневская
Журналист

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