В Толмачево мигрантам вручили повестки

Мигрантам вручили повестки прямо в аэропорту Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО, в аэропорту Новосибирска сотрудники полиции и военного комиссариата провели рейд, чтобы выявить мигрантов, которые получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет.

В аэропорту Новосибирска сотрудники правоохранительных органов проверили более 700 пассажиров, прилетевших из других государств, на предмет нарушения закона о воинской обязанности. На нарушителей составили протоколы и вручили повестки.

Напомним, что три рейса S7 прилетят в аэропорт Толмачево с большой задержкой.