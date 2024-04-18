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общество

В Толмачево мигрантам вручили повестки

Фото: пресс-служба ГУ МВД России на транспорте по СФО

Мигрантам вручили повестки прямо в аэропорту Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СФО, в аэропорту Новосибирска сотрудники полиции и военного комиссариата провели рейд, чтобы выявить мигрантов, которые получили гражданство РФ, но не встали на воинский учет.

В аэропорту Новосибирска сотрудники правоохранительных органов проверили более 700 пассажиров, прилетевших из других государств, на предмет нарушения закона о воинской обязанности. На нарушителей составили протоколы и вручили повестки.

Напомним, что три рейса S7 прилетят в аэропорт Толмачево с большой задержкой.

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Нина Раневская
Журналист

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