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общество

В Забайкальском крае корова порадовала фермеров рождением сразу двух телят

Фото: Минсельхоз Забайкалья

Примечательно, что двойные роды у коров случаются лишь в 2-3% случаев.

В Забайкальском крае у коровы по кличке Звездочка родились двое телят — Зита и Гита. Примечательно, что появление сразу двух телят на свет происходит лишь в 2-3% случаев. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза края.

Телята родились абсолютного здоровыми. Вместе с мамой они чувствуют себя хорошо и готовятся к переезду в новый коровник, который сейчас строится сейчас на средства гранта.

По словам специалистов, рождение двойни происходит только у высокопродуктивных коров. У фермера именно такие животные — казахской белоголовой породы. В дальнейшем хозяйство планирует получить статус племенного репродуктора.

Напомним, под Новосибирском родился двухголовый теленок.



Подробнее: https://chitamedia.su/news/1729585/?from=13

#коровы #роды
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Дарья Бочкун
журналист

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