Андрей Шимкив: Здесь нет «я», здесь есть только «мы»

От имени всех депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив обратился к собравшимся сегодня в зале в честь 30-летнего юбилея регионального парламента представителям органов власти и местного самоуправления, ветеранам государственной службы.

«Все свои выступления в статусе Председателя Законодательного Собрания я всегда начинал и начинаю от имени депутатов, – подчеркнул Андрей Шимкив. – Это суть и смысл работы регионального парламента. Здесь нет «я», здесь есть только «мы». Наши общие решения, наша общая ответственность, наша общая задача – менять жизнь к лучшему».

Спикер Заксобрания отметил, что за 30 лет работы регионального парламента приняты сотни законов. Их инициаторами были и остаются не только депутаты и депутатские объединения. Свое право законодательной инициативы активно реализуют Правительство Новосибирской области во главе с Губернатором, прокуратура Новосибирской области. В разработке и обсуждении законопроектов принимают участие предприниматели, общественные организации, профессиональные сообщества и просто неравнодушные жители области. «Поэтому сегодня в зале нет случайных людей, – акцентировал Андрей Шимкив. – И каждый присутствующий может написать о становлении новосибирского законодательства не одну главу».

Зал приветствовал руководителей предыдущих созывов, Андрей Шимкив с признательностью назвал их имена: «Первый Председатель областного Совета депутатов Анатолий Павлович Сычев, руководитель областного парламента двух созывов Виктор Васильевич Леонов, Председатель Законодательного Собрания пятого созыва Иван Григорьевич Мороз. Уважаемые коллеги, мы благодарим вас за высочайшую профессиональную школу, за принципиальность и убежденность, за уважение к букве закона!»

За активную депутатскую деятельность и большой вклад в развитие парламентаризма были вручены памятные адреса председателям регионального парламента предыдущих созывов. «Уже нет с нами Алексея Акимовича Беспаликова, руководителя четвертого созыва, который называли «командирским», потому что большая часть депутатов руководили большими и малыми предприятиями Новосибирской области. Многие в этом зале с благодарностью вспоминают его требовательность, умение брать на себя ответственность и умение вести диалог», – отметил Андрей Шимкив.

В ответном слове почетный гость Анатолий Сычев приветствовал с трибуны и поздравил собравшихся от тех депутатов, которые начинали законодательную деятельность в Новосибирской области первыми. «Наше знание прошлого – это хороший ориентир для сегодняшней деятельности и успешного движения завтра», – сказал он.

Среди уникальных и важных законов, принятых в Новосибирской области, Председатель первого созыва областного Совета депутатов (1994-1997 годы) назвал закон о территориальных органах государственной власти в районах области. Этот закон действовал восемь лет, был признан на федеральном уровне и вместе с подобным законом одной из республик России стал основой ныне действующей федеральной законодательной базы о местном самоуправлении. Были также подготовлены надежные основы областных законов о наказах избирателей, о поддержке аграрного комплекса.

Нынешним законотворцам Анатолий Сычев пожелал «успехов в неуклонном продвижении к наиболее полному правовому обеспечению развития нашей области».