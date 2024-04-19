Гидрометцентр: в Новосибирске ожидается похолодание и сильный ветер

В ближайшие дни в Новосибирске ожидается штормовой ветер и похолодание.

На сайте Гидрометцентра России опубликовали информацию о том, что по всей Сибири пройдет циклон, из-за которого возможен штормовой ветер и похолодание. В том числе, и в Новосибирске в ближайшие дни ожидается не самая благоприятная погода.

Так, с 19 по 20 апреля в Новосибирской области ожидается гроза и ветер до 20 метров в секунду.

С 20 апреля в регионе ожидается похолодание — в некоторых районах Новосибирской области температура воздуха составит от +6 до +11 градусов. Ночью ожидается наиболее холодная погода – до 0 градусов.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске ожидается дождь и до +12 градусов.