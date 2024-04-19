Искусственный интеллект выявит ошибки при начислении кешбэка

Банк ВТБ разработал сервис на базе технологий искусственного интеллекта, который выявляет возможные ошибки при маркировке транзакций и начислении соответствующих им кешбэков и позволяет пересматривать их в сторону увеличения, сообщил на конференции Data Fusion Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

На величину начисляемого клиенту кешбэка напрямую влияет МСС-код предприятия, где он совершает покупку товаров или оплату услуг. Если этот код оказывается некорректно отображен в системах банка, пользователь получает меньший кешбэк. Проблема некорректно указанного МСС-кода получила название “мискодинг”.

В рамках пилотного проекта созданный сервис анализирует данные об операциях и массивы открытых данных – отзывы покупателей в интернете, информацию о расположении торговых точек и др. Вместе все эти данные позволяют выявлять случаи мискодинга, когда клиент, например, расплачивается в ресторане, а в данные по операции попадает информация, будто он расплатился в продуктовом магазине.

Когда система предполагает, что МСС-код указан некорректно, данные о нем перепроверяются сотрудниками банка и, если ошибка подтверждается, банк инициирует изменение кода на верный.

Действующие правила работы банков с оператором используемых в России карт, Национальной системой платежных карт (НСПК), предусматривают штрафы для банков-эквайеров за некорректно указанные МСС-коды предприятий. Они составляют по 50 000 руб. за выявленный факт мискодинга и по 5 руб. за каждую операцию. Таким образом, в масштабах крупного банка речь может идти об издержках в миллионы рублей за квартал. Создание эффективного инструмента для выявления мискодинга позволит минимизировать эти издержки.

«Уже на этапе пилотного проекта решение выявило случаи мискодинга как минимум в 5% торгово-сервисных предприятиях (ТСП), мы считаем это довольно существенным показателем. Это значит, что наши клиенты-физлица будут получать “правильный” кешбэк, а наши клиенты-юрлица будут уверены в корректности указанных МСС-кодов. Решение полностью готово к промышленному внедрению в банке. Уверен, что успешно протестированный банком и доказавший свою эффективность подход к обнаружению мискодинга может стать рыночным стандартом», — отметил Сергей Безбогов.