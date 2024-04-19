Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев оценил масштабы крупнейшего медиахолдинга Сибфм Group

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев посетил медиахолдинг Сибфм Group и отметил профессионализм сотрудников.

19 апреля избранный мэр Новосибирска Максим Кудрявцев стал гостем объединённой редакции Сибфм Group в Новосибирске. Новому градоначальнику провели экскурсию по медиахолдингу и рассказали о его масштабах.

На первом этаже – творческий коллектив редакций порталов Сиб.фм, Аргументы и факты, Московский комсомолец, BFM-Новосибирск, а также печатной прессы. Максима Кудрявцева познакомили с главными редакторами и журналистами, которые ежедневно пишут новости, расследования, аналитические материалы на разные темы. Показали две выставки в стенах медиахолдинга – одна в рамках проекта «Пульс города N», вторая по экспедиции «Новосибирские Открытия».

На втором этаже нового мэра познакомили с коллективом радиовещания и отделом продаж медиахолдинга.

«Масштабный медиахолдинг, крупнейший в Сибири. Видно, что вы живёте большим миром медиа и влияете на общественное мнение. Первое место в рейтинге СМИ говорит о многом. Виден ваш профессионализм», – отметил Максим Кудрявцев.

В пресс-центре медиахолдинга Максим Кудрявцев дал эксклюзивное интервью коллективу объединённой редакции Сибфм Group. Он заявил, планируются ли в мэрии отставки и назначения с его приходом, когда в Новосибирске достроят станцию метро «Спортивная», а также рассказал о семье и хобби. Скоро на Сиб.фм выйдет полный текст интервью мэра.

Медиахолдинг Сибфм Group включает 23 СМИ в Новосибирске, Томске, Омске и Красноярске. В структуру входят интернет-порталы Сиб.фм, Аргументы и факты, Московский комсомолец, Бизнес ФМ, Комсомольская правда; газеты Аргументы и факты и Московский комсомолец; радио «Дорожное радио», «Маяк», «Юнитон», «Радио России», «Вести ФМ», «Европа плюс», «Ретро ФМ», «Новое радио», «Радио 7 на семи холмах».