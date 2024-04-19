Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о своей семье

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о жене и дочке.

Избранный Советом депутатов мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в эксклюзивном интервью Сиб.фм рассказал, что никогда не перевозил свою семью из столицы Сибири, когда работал в Москве.

Ранее Максим Кудрявцев был депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ 5 лет, был заместителем председателя комитета по информационной политике и информационным технологиям.

«Специфика работы депутата Госдумы — это, в народе называемый, "шпагат", когда ты 2-3 недели находишься в Москве, а потом летишь в регион. Семью я в Москву не перевозил, она у меня всегда была здесь. Много приходилось летать после пленарных недель, потому что если семью привезти туда, то все равно ты обязан вылетать на региональные недели. И, находясь в Москве в статусе заместителя губернатора, тоже семья у меня была всегда здесь, поэтому перевозить никого никуда не пришлось», — объяснил Кудрявцев.

По словам Кудрявцева, он женат больше 20 лет. Его супруга по образованию врач. У них с супругой есть дочь, сейчас ей 17 лет. В этом году дочке предстоит поступление в вуз.

«Учился я всегда хорошо. Школу окончил с серебряной медалью, а жена с золотой. Посмотрим, с какими успехами дочь закончит школу. В семье у нас всегда всё было хорошо. Жена и дочь меня во всём поддерживают», ­– поделился мэр.

Напомним, за кандидатуру Кудрявцева проголосовали 40 из 45 депутатов Совета депутатов города Новосибирска, присутствовавших на сессии.