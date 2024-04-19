Новосибирцев призывают проголосовать за благоустройство парка «Сосновый бор»

В Новосибирске продолжается голосование за объекты благоустройства. Проект, набравший большинство голосов, получит финансирование на реализацию в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В списке для голосования восемь объектов – по одному от каждого района и округа. Сегодня представили концепцию благоустройства парка «Сосновый бор» в Калининском районе.

Парк «Сосновый бор» – один из традиционных парков культуры и отдыха, сформировавшийся на территории большого лесного массива. Проект реконструкции затрагивает территорию площадью 8,4 га со стороны ул. Учительской. Он включает обустройство входных зон, создание инклюзивной спортивной зоны с универсальной игровой площадкой, реконструкцию заброшенного воркаута на аллее Свечникова, устройство новой сцены и мест для зрителей, навеса от солнца и дождя, организацию природной игровой площадки с большой песочницей, реконструкцию хозяйственной зоны.

По словам заместителя начальника управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Марии Шичкиной, победить может любой из представленных проектов.

«Продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства, проголосовало уже более 235 тыс. жителей Новосибирской области. Активно участвуют жители Новосибирска. Сейчас лидирует парк культуры и отдыха им. Кирова в Ленинском районе. Голосование будет идти еще 11 дней, и любой из восьми объектов имеет шанс на победу. Один из таких объектов – парк «Сосновый бор» в Калининском районе. В случае победы будет проведена его реконструкция по федеральной программе», – отметила Мария Шичкина.

Участвовать в голосовании жителей призывают волонтёры. Как рассказала начальник отдела по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Калининского района Наталья Луданова, в районе работает около 300 волонтёров.

«Мы привлекали волонтёров из числа старшеклассников, сейчас их от 5 до 18 человек в каждой школе. Ребята призывали голосовать за объекты во время выборов, раздавали листовки. Позже стали подключать и взрослых, а также волонтёров от предприятий. Сегодня в числе волонтёров насчитывается около 300 человек, – пояснила Наталья Луданова. – Волонтёры зарегистрированы на портале «Добро.рф», на сайте голосования по благоустройству, на платформе «Формирование комфортной городской среды». Таким образом, жители, которые не имеют возможности зарегистрироваться для голосования в соответствующих сервисах, могут проголосовать с помощью телефона волонтёра».

Напомним, голосование стартовало 15 марта и продлится по 30 апреля. Принять участие в нем может любой житель субъекта Российской Федерации старше 14 лет, авторизованный на сайте «Госуслуги».

На сегодня в опросе приняли участие более 155 тысяч жителей города Новосибирска. По данным на 16 часов 19 апреля, места распределились следующим образом:

1.Парк им. С. М. Кирова, Ленинский район – 36959;

2.Набережная по ул. Саввы Кожевникова, Кировский район – 36185;

3.Набережная по ул. Новоморской, Советский район – 29778;

4.Сквер им. М. И. Калинина, Дзержинский район – 16511;

5.Парк «Сосновый бор», Калининский район – 15653;

6.Ельцовский парк, 2-я очередь, Центральный округ – 10893;

7.Сквер «Зыряновский», Октябрьский район – 9550;

8.Территория вокруг безымянного озера, Первомайский район – 8087.

Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно до 30 апреля 2024 года на сайте 54.gorodsreda.ru, а также на портале «Госуслуги»: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/?location=m50701000.