Новый мэр Новосибирска дал первое эксклюзивное интервью. Топ-5 цитат Максима Кудрявцева

19 апреля избранный мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал первое эксклюзивное интервью медиахолдингу Сибфм Group. Публикуем главные цитаты нового главы города.

О структуре мэрии

«Административная реформа в мэрии назрела. Есть желание изменить структуру и подходы к работе. Принцип формирования команды предельно простой. В первую очередь, предпочтение будет отдаваться профессионалам».

О состоянии города

«Первое, что бросается в глаза в Новосибирске – пыль и грязь. Это существенная проблема. Здесь мы отстаём не только от городов-миллионников, но и от средних муниципалитетов Сибири. Поэтому первое, что хотелось бы изменить, привести город в порядок».

О семье

«Живу я в центре города, недалеко от Оперного театра. Когда я работал в компании Ростелеком, ходил на работу пешком. У меня дружная семья. Супруга – врач по образованию. 17-летняя дочь в этом году заканчивает школу. Семья меня во всём поддерживает».

О хобби

«Люблю гулять по Михайловской набережной и Заельцовскому парку. Веду спортивный образ жизни. Каждый день ранним утром бегаю вокруг Центрального парка 5-10 км. Себя надо держать в форме, потому что от работы в кресле, может прилипать несколько килограммов».

О Новосибирске через полвека

«Думаю, что через 50 лет Новосибирск станет красивым и комфортным городом, большим мегаполисом, независимым, удобным для всех. Я люблю свой родной город. У него свой путь развития. Хочу, чтобы он был уникальным. Чтобы у нас имелись прорывные решения, за которыми люди из других регионов приезжали бы к нам и смотрели наш опыт».

Скоро на Сиб.фм выйдет полный текст эксклюзивного интервью мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, где он рассказал, планируются ли отставки и назначения чиновников, построят ли в Новосибирске 10 станций метро и как решить проблему пыли в городе.