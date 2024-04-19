сегодня
19 апреля, 21:32
пробки
3/10
погода
+7.1°C
курсы валют
usd 93.44 | eur 99.57
сегодня
19 апреля, 21:32
пробки
3/10
погода
+7.1°C
курсы валют
usd 93.44 | eur 99.57
сегодня 21:07
общество

Первое интервью мэра, смертельное ДТП, погибшая рыба: новости Новосибирска за 19 апреля

Фото: Сиб.фм/Густаво Зырянов

Традиционную подборку самых важных Новостей Новосибирской области Сиб.фм собрал в одном материале — сегодня 19 апреля.

Фото Первое интервью мэра, смертельное ДТП, погибшая рыба: новости Новосибирска за 19 апреля 2

Сегодня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал первое эксклюзивное интервью медиахолдингу Сибфм Group. Мы узнали о его семье и увлечениях, назревшей в городе административной реформе, состоянии Новосибирска и планах нового главы привести его в порядок. Подробности — здесь.

Фото Первое интервью мэра, смертельное ДТП, погибшая рыба: новости Новосибирска за 19 апреля 3

В Ордынском районе произошла смертельная авария, в которой погиб 66-летний водитель автомобиля «Рено Дастер». Известно, что мужчина выехал на встречку и влетел в другую иномарку.

Фото Первое интервью мэра, смертельное ДТП, погибшая рыба: новости Новосибирска за 19 апреля 4

В Карасукском районе была обнаружена мертвая рыба на берегу озера Хорошее, а также браконьерские сети и разбросанный мусор.

Фото Первое интервью мэра, смертельное ДТП, погибшая рыба: новости Новосибирска за 19 апреля 5

В Черепановском районе в селе Верх-Мильтюши 13-летняя девочка совершила попытку суицида в лесу и попала в реанимацию. Причины, по которым школьница решила это сделать, неизвестны, ребенок из благополучной семьи.

Фото Первое интервью мэра, смертельное ДТП, погибшая рыба: новости Новосибирска за 19 апреля 6

19 апреля обнаженный труп мужчины посреди газона нашли прохожие рядом с улицей Морской в Бердске. По словам очевидцев, до смерти сибиряк вел себя неадекватно.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в