Первое интервью мэра, смертельное ДТП, погибшая рыба: новости Новосибирска за 19 апреля

Традиционную подборку самых важных Новостей Новосибирской области Сиб.фм собрал в одном материале — сегодня 19 апреля.

Сегодня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал первое эксклюзивное интервью медиахолдингу Сибфм Group. Мы узнали о его семье и увлечениях, назревшей в городе административной реформе, состоянии Новосибирска и планах нового главы привести его в порядок. Подробности — здесь.

В Ордынском районе произошла смертельная авария, в которой погиб 66-летний водитель автомобиля «Рено Дастер». Известно, что мужчина выехал на встречку и влетел в другую иномарку.

В Карасукском районе была обнаружена мертвая рыба на берегу озера Хорошее, а также браконьерские сети и разбросанный мусор.

В Черепановском районе в селе Верх-Мильтюши 13-летняя девочка совершила попытку суицида в лесу и попала в реанимацию. Причины, по которым школьница решила это сделать, неизвестны, ребенок из благополучной семьи.

19 апреля обнаженный труп мужчины посреди газона нашли прохожие рядом с улицей Морской в Бердске. По словам очевидцев, до смерти сибиряк вел себя неадекватно.