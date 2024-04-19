Почти 140 км железнодорожных путей отремонтируют в Новосибирской области

В 2024 году на Западно-Сибирской магистрали в Новосибирской области отремонтируют 138 км железнодорожных путей и заменят 39 стрелочных переводов. На большинстве участков запланирован капитальный ремонт верхнего строения пути с применением новых материалов.

Сезонные путевые работы на главном ходу Транссибирской магистрали, где проходит поток грузовых и пассажирских поездов, начались в апреле и завершатся в октябре. Железнодорожный путь отремонтируют на перегонах Татарская – Кабаклы, Озеро Карачинское –Тебисская, Труновское – Кожурла, Каргат – Кокошино, Крахаль – Восточная, а также на станциях Чик, Жеребцово, Инская, Новосибирск-Западный и Изынский.

Во время ремонта движение поездов будет организовано по соседнему пути с использованием вариантного графика, который позволяет пропускать составы в обоих направлениях. Для этого на границах ремонтируемого участка обустраиваются временные стрелочные переводы, обеспечивающие его объезд.

Плановый ремонт железнодорожных путей обеспечивает высокий уровень безопасности движения поездов и комфорт пассажирских перевозок.