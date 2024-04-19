Полиция Якутии задержала двух новосибирцев по подозрению в мошенничестве

Полиция Якутии задержала двух жителей Новосибирска, которых подозревают в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба МВД по Якутии, сотрудники ведомства смогли задержать двух новосибирцев. Их подозревают в мошенничестве.

В мессенджере 66-летней женщине из республики написал неизвестный, представившись ее руководителем. Он рассказал, что в бухгалтерии проводится проверка и женщине должно позвонить высокопоставленное лицо. В телефонном разговоре сообщили о том, что ее средства пытаются похитить и для их сохранности необходимо перевести деньги на «безопасный счет».

Таким образом удалось похитить 170 тысяч рублей.

Новосибирцы же, по версии следствия, снимали деньги с банковских карт, на которые поступали средства от пострадавших, и переводили на счета мошенников.

По словам самих задержанных, они могли обналичить в день от 30 тысяч до 3 миллионов рублей.

В данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, что мошенник из Новокузнецка сдавал в аренду фейковые квартиры новосибирцам.