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проиcшествия

Полиция Якутии задержала двух новосибирцев по подозрению в мошенничестве

Фото: Сиб.фм

Полиция Якутии задержала двух жителей Новосибирска, которых подозревают в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба МВД по Якутии, сотрудники ведомства смогли задержать двух новосибирцев. Их подозревают в мошенничестве.

В мессенджере 66-летней женщине из республики написал неизвестный, представившись ее руководителем. Он рассказал, что в бухгалтерии проводится проверка и женщине должно позвонить высокопоставленное лицо. В телефонном разговоре сообщили о том, что ее средства пытаются похитить и для их сохранности необходимо перевести деньги на «безопасный счет».

Таким образом удалось похитить 170 тысяч рублей.

Новосибирцы же, по версии следствия, снимали деньги с банковских карт, на которые поступали средства от пострадавших, и переводили на счета мошенников.

По словам самих задержанных, они могли обналичить в день от 30 тысяч до 3 миллионов рублей.

В данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, что мошенник из Новокузнецка сдавал в аренду фейковые квартиры новосибирцам.

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Нина Раневская
Журналист

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