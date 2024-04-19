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общество

Проектировщика капремонта моста в Первомайском районе ищут в Новосибирске

Фото: Telegram-канал мэрии Новосибирска

В Новосибирске ищут подрядчика капремонта моста в Первомайском районе.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что МКУ «Гормост» находится в поисках подрядчика, который сможет разработать проект капитального ремонта моста через Иню на улице Эйхе в Первомайском районе Новосибирска.

По данным документа, проектировщику нужно будет предусмотреть расширение проезжей части, замену поврежденных конструкций, деформационных швов и ограждений и ремонт пешеходной части.

Начало работ запланировано на 15 июня 2025 года, окончание — на 2026 год.

Напомним, что в Новосибирске заменят 7 000 квадратных метров проезжей части Димитровского моста.

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Валерия Митрохина
Журналист

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