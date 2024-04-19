Разработка аспиранта из Новосибирска поможет выявить дефекты в деталях для самолетов

Аспирант НГТУ НЭТИ Илья Белоусов создал методику оценки расслоения композитного материала, использование которой позволит избежать критических дефектов в деталях авиалайнеров.

Как рассказали в пресс-службе университета, в сейчас нет единого норматива и метода оценки того, насколько опасным может быть расслоение композита, а вовремя не обнаруженные недочеты могут привести к длительному и дорогому ремонту.

Чтобы исключить проведение отдельных расчетов для каждого нового дефекта и разработать универсальные рекомендации, предлагается исследовать теорию на образцах. Их помещают в специальное оборудование и подвергают нагрузкам до достижения расслоения, чтобы определить момент разрушения.

Для экспериментов использовали имитирующие обшивку самолета образцы и произвели дополнительные расчеты на реальном крыле лайнера.

Ранее мы рассказывали, что НГУ и НГТУ НЭТИ вошли в топ-3 вузов в стране по подготовке IT-кадров.