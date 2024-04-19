Школьница пыталась покончить с собой в селе под Новосибирском — она в реанимации

Школьница оказалась в реанимации после попытки самоубийства в селе под Новосибирском.

В Черепановском районе в селе Верх-Мильтюши 13-летняя девочка совершила попытку суицида в лесу. После этого она попала в реанимацию. Об этом сообщает Nsk.om1.ru со ссылкой на администрацию Верх-Мильтюшинского сельсовета.

Причины, по которым девочка решила это сделать, неизвестны. По информации администрации, ребенок из благополучной семьи.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Новосибирской области на газоне обнаружили обнаженное тело мужчины.