Сибиряки стали втрое чаще заказывать доставку банковских карт

Заказ оформляется как на дебетовые, так и на кредитные карты, а также платежные стикеры.

Кратный рост популярности сервиса доставки банковских карт наблюдается в Сибири. За год популярность такого вида оформления и получения как дебетовых, так и кредитных карт вырос в два-три раза, фиксируют специалисты Сбера.

В целом по Сибири только в I квартале 2024 года было доставлено больше 8 тыс. кредитных и дебетовых карт. Чаще всего доставку заказывают жители Новосибирской, Омской областей и Красноярского края. В Кузбассе, Алтайском крае и Томской области возможность доставки появилась позднее, но и здесь в начале года в банке фиксируют по 200 – 300 доставок карт ежемесячно.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка:

«Доставка в том числе в экспресс-варианте огромного перечня товаров сегодня стала привычным делом для многих сибиряков. И банковская карта в этом отношении не стала исключением. Мы видим кратный рост спроса на такой вид оформления банковских карт по всей Сибири и продолжим совершенствовать наш сервис, в том числе ускоряя процесс доставки».

В апреле банк запустил ускоренную доставку банковских карт от 15 минут по всей стране. Дебетовую СберКарту бесплатно привезут клиенту курьеры в любое удобное для него место. Сервис уже работает в более 100 городах России, включая Барнаул, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Бердск, Краснообск, Кольцово, Омск, Томск. Чтобы получить готовую карту, при заказе в приложении нужно выбрать опцию «Хочу быструю доставку» и указать адрес.