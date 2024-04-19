Стало известно, где живёт мэр Новосибирска Максим Кудрявцев

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поделился, в каком районе живёт.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в эксклюзивном интервью Сиб.фм рассказал, что живёт в самом центре города.

«Живу я в центре города, недалеко от Оперного театра», — сказал Кудрявцев.

Мэр поделился, что когда работал в компании «Ростелеком», всегда ходил на работу пешком. А его излюбленное место возле дома — Центральный парк, там градоначальник любит заниматься спортом.

Максим Кудрявцев рассказал, что он женат больше 20 лет. В браке у них родилась дочь, сейчас ей уже 17 лет. Она закачивает школу — ей предстоит поступление в вуз в этом году.

Напомним, 16 апреля на сессии Совета депутатов города Новосибирска был избран новый мэр – бывший депутат Госдумы, заместитель губернатора Новосибирской области в Москве Максим Кудрявцев.