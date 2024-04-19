В этом году завершится реконструкция музея им. Кондратюка в Новосибирске

В 2024 году в Новосибирске здание музея Кондратюка планируют ввести в эксплуатацию.

Как рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина, новое здание уже построено, ведутся работы по отделке и подготовке к созданию музейных экспозиций.

Реконструкция осуществляется по федеральной программе «Культура», и к концу года здание должно быть готово к эксплуатации.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование обстоятельств сноса старого здания музея в Новосибирске. Решение было принято после обращения местной жительницы, которая утверждает, что здание снесли в прошлом году для реконструкции.

Напомним, что в мэрии Новосибирска назвали точный срок сдачи станции «Спортивная».