В конце мая S7 запустит прямые рейсы из Новосибирска в Казахстан

S7 в конце мая возобновит прямые рейсы из Новосибирска в Казахстан.

Пресс-служба S7 Airlines сообщает, что авиакомпания возвращает прямые рейсы из Новосибирска в Астану и Алма-Ату.

Первые полеты пройдут 24 мая. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

Из Новосибирска в Астану самолет вылетает в 15:30 и прилетает в Казахстан в 15:30 по местному времени. Из Астаны в Новосибирск вылет в 16:35, посадка в 20:20. Борт будет находиться в небе два часа.

Минимальная стоимость билетов — 8 595 рублей.

Самолет из Толмачево в Алма-Ату отправляется в 21:25 и прилетает в 21:50 по местному времени. Обратный рейс — в 22:50 с посадкой в 3:05. Полет займет примерно два с половиной часа.

Минимальная стоимость билетов — 10 705 рублей.

Напомним, что в Новосибирске встретили мигрантов в аэропорту Толмачёво с повестками в военкомат.