В Новосибирске хулиган Руся угрожал пистолетом посетителям магазина

В Новосибирске хулиган Руся угрожал пистолетом в магазине.

Как сообщается в группе «Агентство безопасности ГВАРДИЯ» во «ВКонтакте», бойцы смогли задержать вооруженного молодого человека.

18 апреля в 22:00 парень пришел в пивной магазин на улице Авиастроителей в Новосибирске. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и приставал к покупателям, чтобы те купили ему выпить или положили деньги на мобильный телефон.

Когда он нашел человека, согласившегося купить ему спиртное, он достал из поясной сумки пистолет и приставил к голове гражданина, а затем направил оружие в сторону продавщицы.

Девушка нажала кнопку тревожной сигнализации. На место происшествия прибыли бойцы ГБР, задержали нарушителя и передали его сотрудникам полиции.

«Полицейские, которым передали задержанного, опознали в нем Русю – уже достаточно всем поднадоевшего местного хулигана», — гласит сообщение.

Напомним, что в Новосибирске из-за криков футбольных болельщиков 10-летняя девочка вызвала ГБР.