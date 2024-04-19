В Новосибирске кладовщица птицефабрики спонтанно взяла билет и выиграла 29 млн

В Новосибирске кладовщица птицефабрики выиграла в лотерею почти 29 миллионов рублей.

22 марта состоялся розыгрыш лотереи, в котором жительница Новосибирска выиграла почти 29 миллионов рублей. Об этом сообщает Vn.ru.

Наталья Савченко работает кладовщицей на птицефабрике. Она рассказала, что взяла билет спонтанно и отметила случайные числа. Спустя неделю увидела в мобильном приложении, что победила. Приз составил почти 29 миллионов рублей.

На эти деньги Наталья хочет приобрести квартиру для дочери, погасить долги перед банком и пожертвовать часть на благотворительность.

Напомним, что в Новосибирске мужчина 4 апреля выиграл в лотерею почти 4 миллиона рублей.