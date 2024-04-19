В Новосибирске на улице Дмитрия Донского запретят парковку с 30 апреля

В Заельцовском районе Новосибирска введут запрет на парковку на улице Дмитрия Донского.
Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска со ссылкой на управление автомобильных дорог города, в Заельцовском районе на участке Дмитрия Донского введут ограничение на парковку транспорта.
С 30 апреля парковка на отрезке улицы от дома №19 до дома №21 будет запрещена. Длина участка — 280 метров.
Запрет вводится для предотвращения ДТП.
На участке также будут установлены специальные дорожные знаки.
Напомним, что в Новосибирске перекроют дороги из-за легкоатлетического полумарафона.