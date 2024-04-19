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Авто общество

В Новосибирске на улице Дмитрия Донского запретят парковку с 30 апреля

Фото: Артем Пирогов / Сиб.фм

В Заельцовском районе Новосибирска введут запрет на парковку на улице Дмитрия Донского.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска со ссылкой на управление автомобильных дорог города, в Заельцовском районе на участке Дмитрия Донского введут ограничение на парковку транспорта.

С 30 апреля парковка на отрезке улицы от дома №19 до дома №21 будет запрещена. Длина участка — 280 метров.

Запрет вводится для предотвращения ДТП.

На участке также будут установлены специальные дорожные знаки.

Напомним, что в Новосибирске перекроют дороги из-за легкоатлетического полумарафона.

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Нина Раневская
Журналист

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