В Новосибирске на улице Дмитрия Донского запретят парковку с 30 апреля

В Заельцовском районе Новосибирска введут запрет на парковку на улице Дмитрия Донского.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска со ссылкой на управление автомобильных дорог города, в Заельцовском районе на участке Дмитрия Донского введут ограничение на парковку транспорта.

С 30 апреля парковка на отрезке улицы от дома №19 до дома №21 будет запрещена. Длина участка — 280 метров.

Запрет вводится для предотвращения ДТП.

На участке также будут установлены специальные дорожные знаки.

Напомним, что в Новосибирске перекроют дороги из-за легкоатлетического полумарафона.