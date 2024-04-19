В Новосибирске на выходных ожидается дождь с грозой

На выходных в Новосибирске пройдет дождь с грозой.

В Новосибирске в субботу, 20 апреля, температура воздуха днем поднимется до +7 — +9 градусов. Ночью опустится до 0 — -2 градусов. Без осадков.

21 апреля температура будет варьироваться от +10 до +12 градусов, ночью — от +8 до +10 градусов. При этом в ночное время синоптики прогнозируют дождь с грозой.

Как рассказала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра, после прохождения холодного фронта на следующей неделе ожидается похолодание. Ночью температуры будут отрицательными, а днем — без сильного тепла. Об этом сообщает Nsk.om1.ru.

Напомним, что в ближайшие дни в Новосибирске также ожидается штормовой ветер и похолодание.