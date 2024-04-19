В Новосибирске разработали прибор для высокоточного определения свойств материалов

В Новосибирске разработали прибор, позволяющий высокоточно определять свойства материалов.

Как сообщает пресс-служба Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, ученые разработали прибор, который способен определять оптические свойства материалов с высокой точностью. На основе этих свойств можно создать компоненты для систем беспроводной связи.

Современные устройства работают на сверхвысоких частотах и могут передавать и обрабатывать данные в среднем со скоростью от 0,5 до 100 Гбит в секунду. Специалисты осваивают терагерцевый диапазон, чтобы увеличить этот параметр до 1 Тбит в секунду.

Новосибирские ученые в основе своего изобретения использовали схему интерферометра Майкельсона. На нем американский физик Альберт Майкельсон в 1887 году впервые наиболее точно изменил длину волны света.

Специалисты заменили электромагнитные волны поверхностным плазмон-поляритоном, который является носителем информации, и продемонстрировали возможность решения поставленных задач, а именно: изучения оптических свойств поверхности материалов и тонких пленок.

«Мы не только измерили оптические свойства пленок, но и выяснили, что от технологии их напыления, материала и шероховатости подложки сильно зависят оптические свойства материала. Теперь эту информацию могут использовать и наши коллеги, так как металлические пленки используются при изготовлении рентгеновских зеркал для «Сибирского кольцевого источника фотонов», — рассказал сотрудник ИЯФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Василий Герасимов.

ТГц-диапазон подходит для биологии и медицины. Он позволяет диагностировать офтальмологические заболевания и онкологию кожи. С его помощью легко находить предметы под бумагой, пластиком и тканью, что полезно для обеспечения безопасности. Также терагерцевые телескопы используют в изучении реликтового космического излучения — это дает больше информации о ранних этапах жизни Вселенной.