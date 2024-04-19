В Новосибирске сбили девочку-подростка на светофоре

Пятнадцатилетнюю школьницу сбили на светофоре в Новосибирске.

Представитель дорожной полиции Татьяна Зверева сообщила, что сегодня в 7:40 в Новосибирске сбили 15-летнюю девочку, которая направлялась в школу. Уточняется, что она переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Водитель 1975 года рождения двигался по адресу улица Вертковская, 18 и совершил наезд на подростка.

В результате девочку с травмами увезли в больницу. Сейчас на месте аварии работает наряд ДПС.

Напомним, что за месяц в Новосибирске произошло два ДТП с самокатами.