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общество

В Новосибирске силовики провели очередной рейд по мигрантам

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Октябрьском районе Новосибирска силовики провели рейд по иностранным гражданам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники полиции и Росгвардии провели рейд по соблюдению миграционного законодательства на стройках в Октябрьском районе Новосибирска.

В результате проверки 53 мигрантов на одного был составлен административный протокол о нарушении правил пребывания в Российской Федерации — он будет выдворен из страны.

Напомним, что в Новосибирске встретили мигрантов в аэропорту Толмачёво с повестками в военкомат.

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Валерия Митрохина
Журналист

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