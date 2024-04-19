В Новосибирске в 2025 году начнут капитальный ремонт моста через Иню

В Новосибирске в 2025 году на мосту через Иню начнут капитальный ремонт.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, мост через Иню, который располагается в Первомайском районе города, капитально отремонтируют.

Аукцион объявило МКУ «Гормост». Подрядчик приступит к работам в 2025 году, а в 2026 году ремонтные работы должны быть завершены.

Протяженность моста — 172,5 м. Его построили в 1970 году. В прошлом году состояние моста признали неудовлетворительным: повреждены правый тротуар, ограждения безопасности, асфальтобетонное покрытие.

При капитальном ремонте должны будут заменить поврежденные конструкции, а также расширить проезжую часть.

Напомним, что в 2024 году завершится реконструкция музея им. Кондратюка в Новосибирске.