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общество

В Новосибирске в 2025 году начнут капитальный ремонт моста через Иню

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске в 2025 году на мосту через Иню начнут капитальный ремонт.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, мост через Иню, который располагается в Первомайском районе города, капитально отремонтируют.

Аукцион объявило МКУ «Гормост». Подрядчик приступит к работам в 2025 году, а в 2026 году ремонтные работы должны быть завершены.

Протяженность моста — 172,5 м. Его построили в 1970 году. В прошлом году состояние моста признали неудовлетворительным: повреждены правый тротуар, ограждения безопасности, асфальтобетонное покрытие.

При капитальном ремонте должны будут заменить поврежденные конструкции, а также расширить проезжую часть.

Напомним, что в 2024 году завершится реконструкция музея им. Кондратюка в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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