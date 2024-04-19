В Забайкалье пенсионерка шесть лет живет на затопленном участке

Вода стоит на участке уже шесть лет, а помощи жителям ждать, по их словам, не откуда.

В 2018 году Забайкальский край попал под удар сильных паводков. С последствиями потопа все еще продолжает бороться семья Крохалевых из Атамановки. Помощи ждать не откуда, признается Валентина, бесконечные комиссии не помогают делу сдвинуться с мертвой точки. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

В очередной раз женщина приехала в администрацию Атамановки. Глава поселка Лариса Зимина утверждает, возможности для переселения нет.

«В бумаге в прокуратуре они меня спросили, вам предлагали, чтобы мы вам отдали эту землю. – Нам не нужна ваша земля. – А кому она нужна? Это болото! – А мы что будем делать с вашей землей? Мы не сможем её людям предоставить. Вы сами выбрали место жительства».

Сегодня Крохалевы уже стоят в очереди на жилье. Вся надежда пенсионеров на помощь региональных властей. А пока оправляются после первого удара стихии. И готовятся к появлению камышей на участке, который превратился в болото.

Напомним, в Новосибирской области между селами в паводок смыло дорогу.