29-летнего рэпера Платина задержали во время концерта в Томске

В Томске во время концерта задержали известного рэпера.

19 апреля в Томске в клубе Face во время выступления рэпера Платина (Роберт Плаудис) на сцену поднялись бойцы СОБР Росгвардии. Они задержали артиста.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области, в отношении музыканта составили три административных протокола: за нарушение правил въезда в РФ (он является гражданином Латвии), за употребление запрещенных веществ и за незаконную трудовую деятельность.

«При проверке по базам данных полицейскими установлено, что цель въезда гражданина не соответствует осуществляемой им деятельности на территории Российской Федерации», — пишет пресс-служба.

Также решается вопрос о привлечении его к ответственности за пропаганду запрещенных веществ.

В данный момент Роберт находится в спецпомещении для задержанных лиц. Его ожидает суд.

Известно, что на рэпера жаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в 2021 году. Тогда она попросила правоохранительные органы проверить тексты рэпера на предмет пропаганды наркотиков.

Напомним, что после задержания Платины его концерт в Новосибирске перенесли.