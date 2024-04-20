Астрофотограф Поляков запечатлел северное сияние под Новосибирском

В Новосибирской области сфотографировали северное сияние.

Астрофотограф Алексей Поляков запечатлел северное сияние под Новосибирском в ночь на 20 апреля.

«Полыхнуло так полыхнуло! Столбы в половину неба и видны невооружённым глазом не смотря на Луну. Фото всё ещё с телефона», — поделился фотограф.

В последние годы полярное сияние стало все чаще наблюдаться в Новосибирской области. В конце марта жители также могли увидеть это эффектное явление.

Северное сияние является результатом повышенной солнечной активности, вызванной магнитными бурями.