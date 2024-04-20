Художница создала комиксы, посвященные Новосибирску.

Художница из Новосибирска создала иллюстрированный путеводитель по своему родному городу. Это стало возможным благодаря новому течению комиксов — зин, которое изучают местные художники, пишет АиФ-Новосибирск. Дарья Украинская сочетает искусство и любовь к своему городу в своих работах.

Недавно она выпустила зин о достопримечательностях города и планирует издать еще один. В нем участвуют несколько сибирских художников, которые рисуют и пишут о архитектуре, значимых личностях, природе, а также мифах и легендах Новосибирска.

«Зин еще находится в процессе создания. У нас есть команда художников и каждый сам выбирал темы, которые хочет иллюстрировать. В апреле я буду собирать Зин в макет и отдавать в печать», — рассказала девушка.

Она отметила, что художники стремятся показать, что в Новосибирске есть много интересного. Дарья подчеркнула, что несмотря на молодость города по сравнению с другими городами, это не делает его менее привлекательным.

«Есть интересные факты и события, благодаря которому Новосибирск стал таким, каким мы его видим сейчас», — поделилась она.