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общество

Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

В Новосибирске 20 апреля в «Сибирь-Арене» проходит дискотека в стиле 90-х, на которую пришли тысячи местных жителей.

На мероприятии выступят различные звезды того времени.

По дресс-коду необходимо прийти в одежде в стиле 90-х: малиновые пиджаки, лосины, спортивки «Абибас», свитера Boys.

Для гостей приготовили анимированные зоны и фотозоны в стиле школы и парикмахерской. Также жители города увидят шоу «Назад в будущее».

Сиб.фм публикует самые яркие фотографии с масштабной дискотеки.

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 2

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 3

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 4

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 5

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 6

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 7

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 8

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 9

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 10

Известный артист Игорек исполнил свой нашумевший хит «Подождём твою маму».

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 11

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 12

Оксана Почепа вышла с песней «Мало», «Такая любовь», а также исполнила известную композицию «Кислотный диджей». После своего выступления она пригласила зрителей на сольный концерт.

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 13

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 14

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 15

На мероприятии выступила бывшая участница группы t.A.T.u. Юля Волкова. Она исполнила песни «Я твоя не первая», «Не верь, не бойся, не проси» и, конечно же, самую известную композицию — «Нас не догонят». Во время последней весь зал громко подпевал.

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 16

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 17

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 18

Также на сцене «Сибирь-Арены» выступили «Отпетые мошенники» со своими хитами: «Обратите внимание», «Девушки», «А у реки».

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 19

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 20

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 21

Своим присутствием зрителей порадовала и группа «Кар-Мэн». Она исполнила главные хиты: «Сан-Франциско», «Али-Баба», «Чао, бамбино», «Королева диско». Также прозвучала и песня «Лондон, гуд бай», которая, по словам артиста, является актуальной в настоящее время.

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 22

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 23

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 24

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 25

Супердискотека 90-х завершилась выступлением артиста МС ЖАН.

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 26

Фото Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена 27

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Нина Раневская
Журналист

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