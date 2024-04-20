Крики зрителей и легендарные артисты: онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена

В Новосибирске 20 апреля в «Сибирь-Арене» проходит дискотека в стиле 90-х, на которую пришли тысячи местных жителей.

На мероприятии выступят различные звезды того времени.

По дресс-коду необходимо прийти в одежде в стиле 90-х: малиновые пиджаки, лосины, спортивки «Абибас», свитера Boys.

Для гостей приготовили анимированные зоны и фотозоны в стиле школы и парикмахерской. Также жители города увидят шоу «Назад в будущее».

Сиб.фм публикует самые яркие фотографии с масштабной дискотеки.

Известный артист Игорек исполнил свой нашумевший хит «Подождём твою маму».

Оксана Почепа вышла с песней «Мало», «Такая любовь», а также исполнила известную композицию «Кислотный диджей». После своего выступления она пригласила зрителей на сольный концерт.

На мероприятии выступила бывшая участница группы t.A.T.u. Юля Волкова. Она исполнила песни «Я твоя не первая», «Не верь, не бойся, не проси» и, конечно же, самую известную композицию — «Нас не догонят». Во время последней весь зал громко подпевал.

Также на сцене «Сибирь-Арены» выступили «Отпетые мошенники» со своими хитами: «Обратите внимание», «Девушки», «А у реки».

Своим присутствием зрителей порадовала и группа «Кар-Мэн». Она исполнила главные хиты: «Сан-Франциско», «Али-Баба», «Чао, бамбино», «Королева диско». Также прозвучала и песня «Лондон, гуд бай», которая, по словам артиста, является актуальной в настоящее время.

Супердискотека 90-х завершилась выступлением артиста МС ЖАН.