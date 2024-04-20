На Супердискотеке 90-х в Новосибирске рэпер Игорёк заявил, что Обское море лучше Эмиратов

Рэпер Игорёк считает, что Обское море лучше Эмиратов.

В настоящий момент в «Сибирь-Арене» в Новосибирске проходит Супердискотека 90-х. На ней выступают различные артисты того времени: КАР-МЭН, Юля Волкова (ex. t.A.T.u.), Мальчишник, Оксана Почепа Акула, Отпетые Мошенники и другие.

Дискотеку посетил и рэпер Игорёк (Игорь Сорокин). На сцене он исполнил нашумевшую в свое время песню «Подождём твою маму».

Также в ходе своего выступления он рассказал, что считает Обское море лучше Эмиратов. Об этом сообщает корреспондент Сиб.фм.

Игорёк поделился и тем, что в Новосибирске любит микрорайон Родники и поселок Пашино.

Уточним, что рэпер родился и вырос в Казахстане, а через время уехал в Новосибирск.