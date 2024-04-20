«Нас не догонят и Кислотный DJ». В Сибирь-Арена с аншлагом прошел концерт звезд 90-х. Зажигательный фоторепортаж

20 апреля в Новосибирске в «Сибирь-Арену» на дискотеку в стиле 90-х пришли тысячи местных жителей.

На мероприятии присутствовал дресс-код: в стиле 90-х. Поэтому многие зрители были одеты в малиновые пиджаки, лосины, спортивки «Абибас», свитера Boys.

Ажиотаж вызвало у горожан то, что на дискотеке выступали культовые звезды того времени.

Так, группа «Мальчишник» исполнила нашумевшую песню «Последний раз». Затем выступила Юлия Беретта из группы «Стрелки». Песню «На вечеринке» исполнил весь зал вместе с певицей. Также прозвучал хит «Ты бросил меня».

Далее рэпер из Казахстана Игорёк напомнил гостям о популярной композиции «Подождём твою маму». После этого зал начал скандировать: «Игорек лучший».

На сцене появились и такие звезды, как Оксана Почепа, бывшая участница группы t.A.T.u. Юля Волкова, группы «Отпетые мошенники» и «Кар-Мэн». Супердискотека 90-х завершилась выступлением МС ЖАНа.

Редакция Сиб.фм подготовила большой фоторепортаж, чтобы передать атмосферу прошедшего мероприятия.

Напомним, что Сиб.фм вел онлайн-репортаж с Супердискотеки 90-х в Сибирь-Арена.