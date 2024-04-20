Неизвестный сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новосибирске

В Новосибирске на пешеходном переходе неизвестный водитель сбил 12-летнюю девочку.

Как сообщает пресс-служба отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, в городе сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе.

Инцидент произошел 20 апреля около 9:50 в Советском районе города. Неизвестный около дома №20 по улице Иванова совершал поворот на улицу Российскую и наехал на пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия пострадала 12-летняя девочка. Она вместе с родителями обратилась за медицинской помощью.

На месте ДТП работала группа ДПС. В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Новосибирской области грузовой фургон задавил пешехода.