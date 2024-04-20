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общество

Новосибирская область попала в топ-3 регионов России по вводу жилья

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирская область вошла в тройку регионов России по вводу жилья.

Новосибирская область вошла в тройку лидеров по вводу в эксплуатацию многоквартирных домов. Об этом сообщает Минстрой региона.

По словам министра строительства области Алексея Колмакова, в первом квартале ввели в эксплуатацию 891 тыс. кв. м жилья, что на 8,4% больше, чем в прошлом году. Из них 565 тыс. — многоквартирные дома и 325,4 тыс. кв. м — индивидуальное жилищное строительство.

Санкт-Петербург и Москва превзошли регион по объему введенного жилья. В Петербурге построено более 1 млн кв. м, в столице — 791 тыс. кв. м.

Напомним, что в НСО просроченный долг за услуги ЖКХ составил более 1,3 млрд рублей.

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Нина Раневская
Журналист

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