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общество

Новосибирский автобус передали военному госпиталю в зоне СВО

Фото: мэрия Новосибирска

Пассажирский автобус из Новосибирска был отправлен в зону СВО.

Муниципальное казенное предприятие «Новосибгортранс» передало военному госпиталю Минобороны РФ пассажирский автобус МАЗ. Этот автобус будет использоваться для перевозки раненых бойцов и медиков в зоне СВО. Об этом сообщила мэрия Новосибирска.

Автобус был выпущен 12 лет назад и готовился к списанию из-за несоответствия технического состояния и правил перевозки пассажиров в городе. Однако благодаря усилиям МКП «Новосибгортранс» и Транспортного Союза Сибири, были куплены новые запчасти и автобус был отремонтирован.

18 апреля автобус МАЗ был передан военному госпиталю, и в скором времени его доставят в зону СВО.

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Дамир Трубников

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