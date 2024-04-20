Перебои в теле- и радиотрансляции ожидаются в Новосибирской области

С 22 по 28 апреля в Новосибирской области возможны кратковременные отключения теле- и радиотрансляций.

Как рассказали в Российской телевизионной и радиовещательной сети, в эти даты на станциях будут проходить профилактические и прочие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Но часть работ может быть отменена или перенесена на другие дни — в зависимости от погодных условий.

Ранее мы рассказывали о том, что уже в эту субботу артисты 90-х выступят на Супердискотеке 90-х Радио Рекорд в Новосибирске.