Под Новосибирском пассажирский поезд сбил пьяного мужчину

Под Новосибирском пьяный мужчина попал под поезд.

На станции Мошково в Новосибирской области пассажирский поезд сбил 38-летнего мужчину.

По данным транспортной полиции, он находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался перейти железную дорогу в неустановленном месте. Он также не реагировал на приближающийся состав.

Сообщается, что машинист заметил мужчину и применил экстренное торможение, но расстояния не хватило для предотвращения трагедии. В данный момент пострадавшего доставили в больницу.

Напомним, что в Новосибирской области за одну ночь произошло три смертельных ДТП.