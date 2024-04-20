сегодня
20 апреля, 22:11
пробки
2/10
погода
+4.7°C
курсы валют
usd 93.44 | eur 99.57
сегодня
20 апреля, 22:11
пробки
2/10
погода
+4.7°C
курсы валют
usd 93.44 | eur 99.57
сегодня 21:44
проиcшествия

Под Новосибирском пассажирский поезд сбил пьяного мужчину

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Под Новосибирском пьяный мужчина попал под поезд.

На станции Мошково в Новосибирской области пассажирский поезд сбил 38-летнего мужчину.

По данным транспортной полиции, он находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался перейти железную дорогу в неустановленном месте. Он также не реагировал на приближающийся состав.

Сообщается, что машинист заметил мужчину и применил экстренное торможение, но расстояния не хватило для предотвращения трагедии. В данный момент пострадавшего доставили в больницу.

Напомним, что в Новосибирской области за одну ночь произошло три смертельных ДТП.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в