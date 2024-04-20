Спецоперация России на Украине: что известно на утро 20 апреля

Вооруженные Силы РФ продолжают проведение специальной военной операции — рассказываем про очередные успехи наших бойцов.

На Купянском направлении бойцы «Западной» группировки войск поразили противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое. У Двуречной уничтожен склад боеприпасов ВСУ, у Синьковки и Орлянского пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении ударами войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Григоровка. Украина потеряла до 75 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.

На Донецком направлении штурмовики освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артемовска. Десантники блокировали город с северной и южной окраин. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов. В районе населенного пункта Красногоровка уничтожен склад боеприпасов противника, который за сутки потерял до 380 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-20, боевую машину РСЗО «Град».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировки войск «Восток» поразили врага в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Червоное, Малая Токмачка и Каменское. ВСУ потеряли до 120 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б».

На Херсонском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. В районе населенного пункта Змиевка ликвидирован склад боеприпасов территориальной обороны.

В районе Северска уничтожена наведенная ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец, у Авдеевки поражен командно-наблюдательный пункт батальона ВСУ, в районе населенного пункта Константиновка разбит склад топлива для военной техники.

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