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общество

Спонтанная покупка сделала миллионершей кладовщицу из Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Работающая кладовщицей птицефабрики сибирячка выиграла в лотерею почти 29 миллионов рублей.

По информации Vn.ru, розыгрыш состоялся 22 марта. Обладательницей миллионов российских рублей стала простая жительница Новосибирска Наталья Савченко.

Женщина купила билет спонтанно и отметила случайные числа. Спустя неделю увидела в мобильном приложении, что победила. Деньги пойдут на покупку квартиры для дочери, погашение кредитов и благотворительность.

Напомним, что в Новосибирске мужчина 4 апреля выиграл в лотерею почти 4 миллиона рублей.

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Галина Чебыкина
Журналист

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