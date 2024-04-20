Спонтанная покупка сделала миллионершей кладовщицу из Новосибирска

Работающая кладовщицей птицефабрики сибирячка выиграла в лотерею почти 29 миллионов рублей.

По информации Vn.ru, розыгрыш состоялся 22 марта. Обладательницей миллионов российских рублей стала простая жительница Новосибирска Наталья Савченко.

Женщина купила билет спонтанно и отметила случайные числа. Спустя неделю увидела в мобильном приложении, что победила. Деньги пойдут на покупку квартиры для дочери, погашение кредитов и благотворительность.

Напомним, что в Новосибирске мужчина 4 апреля выиграл в лотерею почти 4 миллиона рублей.