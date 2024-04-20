«Тотальный диктант» напишет искусственный интеллект, разработанный в Новосибирске

В акции «Тотальный диктант» будет участвовать искусственный интеллект, разработанный в Новосибирске.

20 апреля в Новосибирске проходит «Тотальный диктант». Открытая система искусственного интеллекта «Писец», которая была разработана специалистами из НГУ, также попробует написать диктант.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на университет, ИИ была создана научным сотрудником лаборатории прикладных цифровых технологий и сооснователем стартапа «Сибирские нейросети» Иваном Бондаренко.

Идея пришла год назад, он хотел создать систему, которая бы помогала составлять стенограммы заседания диссертационного совета для соискателей научной степени.

Искусственный интеллект станет полноценным участником диктанта наравне с людьми и получит оценку.

Напомним, что художница из Новосибирска создала иллюстрированный путеводитель по своему родному городу.