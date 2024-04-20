В Новосибирске автобусу дали «новую жизнь» и отправили служить на фронт

Из Новосибирска в зону специальной военной операции отправили пассажирский автобус, который будет помогать спасать жизни солдат.

Транспорт военному госпиталю № 425 Министерства обороны Российской Федерации передал 18 апреля директор МКП «Новосибгортранс», президент Транспортного Союза Сибири Роман Дронов.

МАЗ будет использоваться для перевозки военных медиков и раненых бойцов.

«Автобус 2012 года выпуска был подготовлен к списанию, поскольку техническое состояние не позволяло использовать его для перевозки пассажиров. МКП «Новосибгортранс» при содействии перевозчиков — участников Транспортного Союза Сибири, которые приобрели и передали МКП «НГТ» необходимые запасные части, автобус получил новую жизнь», — пояснил Роман Дронов.

Ранее мы рассказывали, что в зоне СВО пропали полторы сотни новосибирских бойцов.