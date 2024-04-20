В Новосибирске бесплатно раздадут 10 тысяч саженцев кедра

В Новосибирской области проводится акция «Кедр в каждый дом».

В Новосибирске и в области бесплатно раздадут 10 тысяч саженцев сибирского кедра. Об этом заявил депутат Заксобрания НСО Роман Яковлев на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, акцию он проводит совместно с депутатом Александром Бурмистровым.

«В прошлом году данная акция имела большой успех! Более 8000 саженцев украсили дворы и дачные участки Новосибирска и области», — написал Яковлев.

Из-за того, что в прошлом году были огромные очереди из желающих, депутат решил, что в этом году проведут акцию в 2 этапа.

В первом этапе Яковлев раздаст саженцы кедра и ели среди своих подписчиков. Для этого нужно быть подписанным на его страницу и репостнуть его публикацию себе.

Срок приёма заявок — до 15 мая.



Напомним, в прошлом году люди выстроились в очередь ради саженцев кедра.





