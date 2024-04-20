В Новосибирске к 30-летию законотворчества открылась выставка «Законы – для жизни, законы – для людей»

К тридцатилетию законотворческой деятельности регионального парламента в фойе большого зала Законодательного Собрания Новосибирской области открылась фотовыставка «Законы – для жизни, законы – для людей».

Представленные на выставке фотографии – из архивных материалов газеты "Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области". Фотографии скомпонованы по созывам. Но первые созывы выделяются и без заголовков, своей черно-белой графикой – субботник депутатского корпуса, знаменитая очередь к микрофону на сессиях, продолжающихся порой не один день. И конечно, легендарные личности – Председатель Новосибирского областного Совета первого созыва Анатолий Сычёв, трибун и боец Николай Кузнецов, избранный во второй созыв Виктор Косоуров – будущий сенатор и аудитор счетной палаты РФ, спец по работе с бюджетом Сергей Канунников, известный сегодня всем в Новосибирске как глава Центрального округа, председатель племзавода «Ирмень», единственный в области полный Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой Социалистического Труда Юрий Бугаков, которого депутаты-аграрии и сегодня называют своим учителем.

Схваченные фотоаппаратом мгновения как страницы большого пути. Лица людей, которым предстояло выстоять в штормах и безвременье 90-х, выбрать ориентиры и проложить верный парламентский курс, заложить основы политической культуры, вместе с исполнительной властью восстанавливать и развивать экономику региона, создавать систему социальной защиты области.

Тем, кому посчастливилось смотреть выставку сегодня, в день тридцатилетия законотворческой деятельности регионального парламента, особенно повезло – экскурсоводом был ветеран аппарата Законодательного Собрания Геннадий Ефремов. Оказывается, в марте 1994 года в Новосибирский областной Совет было избрано всего 34 депутата, которые и участвовали в первой сессии в апреле. И только затем, в результате довыборов, стало 40 депутатов, а потом число увеличилось до 49-ти. Уже во втором созыве появились депутатские объединения – «Третья сила» и «Единство». Третий созыв Совета называли «командирским», поскольку 90 процентов депутатов были руководителями предприятий и организаций. А еще тогда же, в третьем созыве, было заключено соглашение между Администрацией области и Советом министров Автономной республики Крым – самое время об этом вспомнить! А всего за семь созывов (седьмой – действующий) принято 2699 (!) законов.

«Удивительно интересно вернуться в то время, увидеть всех молодыми, – заметил Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. – Сразу вспоминаются самые яркие моменты – как учились на ходу у действовавших депутатов, старались что-то подмечать в других регионах, ломали копья в бурных политических дискуссиях. Как этапы на этом пути – закон о господдержке аграриев, закон о наказах – такие законы и сегодня есть не во всех субъектах Федерации. Принят пакет инвестиционных законов, закон по управлению распоряжением собственностью. Отвечая на вызовы времени, меняется и сам региональный парламент. Особое значение приобретает качественный состав Законодательного Собрания, его профессионализм, от которых в немалой степени зависит эффективность взаимодействия с исполнительной властью», – убежден спикер.

Организаторы выставки планируют сделать ее максимально открытой и доступной, ведь это так интересно – проследить историю становления и развития законодательного органа в регионе. Запрос на это есть со стороны школьных, студенческих организаций, общественников области.